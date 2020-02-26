Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olmayı başaran TikTok, ABD'de bir idarede ilginç bir şekilde yasaklandı. Eğlenceli video içerik üretmeyi sağlayan TikTok, bir çok kişinin işten kovulmasına ve bazı askerlere de soruşturma açılmasına sebep olmuştu.

Yeni ortaya çıkan yasak ABD'nin Ulaştırma Güvenlik İdaresi (ABD - TSA) çalışanlarına geldi. ABD Senatörlerinden Chuck Schumer'in gönderdiği mektup sonrasında yasak geçerli oldu.

Kişisel cihazlardan kullanılıyor

ABD Ulaştırma Güvenlik İdaresi tarafından yapılan açıklamalarda, kurumun hiçbir zaman TikTok'ta içerik yayınlamadığı ve insanları TikTok'a yönlerdirmediği açıkça dile getirildi. Kurum içinde bulunan az sayıda insanın sosyal medya hesaplarında kullanmak için video oluşturduğu ve bunları kişisel cihazlarıyla yaptıkları açıklandı.

Ulusal Güvenlik Dairesi'nin bağlı olduğu İç Güvenlik Bakanlığı ocak ayında devlet tarafından dağıtılan cihazlarda TikTok kullanmayı yasakladı.

Başta Huawei olmak üzere Çin ile ciddi bir ticari savaş içinde olan ABD, Çinli bir şirket olan TikTok'u her türlü yasaklamak için büyük bir çaba sarf ediyor.