Bilim & Teknoloji TikTok’a Twitter benzeri tekrar paylaşım butonu geliyor

TikTok’a Twitter benzeri tekrar paylaşım butonu geliyor

Bilim & Teknoloji

TikTok’a Twitter benzeri tekrar paylaşım butonu geliyor

TikTok, Senin İçin sekmesinde gösterilen içeriklerin Twitter retweet butonuna benzer bir butona tıklatarak tekrar paylaşılmasını test ediyor. Bu yöntemin özellikle Twitter kullanıcılarına oldukça tanıdık geleceği söylenebilir.

05 Ocak 2022, Çarşamba 10:33 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Tekrar paylaşım butonunun kapsama alanı ilk etapta sadece Senin İçin sekmesiyle sınırlı olacak. Bu butonla paylaşılan içerikler paylaşan kişinin profilinde görünmeyecek. Sadece arkadaşların Senin İçin sekmelerinde gösterilecek. Tekrar paylaşım butonuyla sadece birbirini takip eden kişiler akışlarına içerik gönderebilecek.

TikTok, Twitter etkisi hissedilen bu özelliği küçük bir grupla test ediyor. Özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı ise belli değil.

 

Yazarlarımızdan
Murat Gülderen
Metaverse gözlükleri
Murat Gülderen
Bilal Emin Turan
2022'de de kazandıracak öneriler
Bilal Emin Turan
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Oyunseverler için Xbox belgeseli "Power On: The Story of Xbox"