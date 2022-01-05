TikTok’a Twitter benzeri tekrar paylaşım butonu geliyor
TikTok, Senin İçin sekmesinde gösterilen içeriklerin Twitter retweet butonuna benzer bir butona tıklatarak tekrar paylaşılmasını test ediyor. Bu yöntemin özellikle Twitter kullanıcılarına oldukça tanıdık geleceği söylenebilir.
05 Ocak 2022, Çarşamba 10:33 Son Güncelleme:
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Tekrar paylaşım butonunun kapsama alanı ilk etapta sadece Senin İçin sekmesiyle sınırlı olacak. Bu butonla paylaşılan içerikler paylaşan kişinin profilinde görünmeyecek. Sadece arkadaşların Senin İçin sekmelerinde gösterilecek. Tekrar paylaşım butonuyla sadece birbirini takip eden kişiler akışlarına içerik gönderebilecek.
TikTok, Twitter etkisi hissedilen bu özelliği küçük bir grupla test ediyor. Özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı ise belli değil.
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