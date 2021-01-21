Çin menşeli TikTok ortalığı kasıp kavurmaya devam ediyor. Kısa süre piyasadaki yerini güçlendiren TikTok, şu anda piyasanın en çok hit alan uygulaması. The Verge'e konuşan Instagram CEO'su Adam Mosseri, en büyük rakipleriyle ilgili "Reels şu istediğimiz seviyede değil. TikTok daha fazla özgün içerik barındırıyor. Kısa videolar konusunda bizden çok daha ileride olduklarını kabul etmemiz gerekiyor" dedi.

Facebok bünyesinde bulunan Instagram, Reels adlı video uygulamasını TikTok'tan esinlenerek piyasaya sürmüştü.