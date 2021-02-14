Türkiye TikTok'ta bir kadını 'Özgecan gibi olacak' diyerek ölümle tehdit eden kişi gözaltına alındı
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TikTok'ta bir kadını 'Özgecan gibi olacak' diyerek ölümle tehdit eden kişi gözaltına alındı

Türkiye

TikTok'ta bir kadını 'Özgecan gibi olacak' diyerek ölümle tehdit eden kişi gözaltına alındı

Sosyal medyada 'Hacer' isimli bir kadını, 'Onu bulup yakacağım. Özgecan Aslan gibi olacak sonu.' diyerek tehdit eden Azerbaycan uyruklu Samir B., gözaltına alındı.

14 Şubat 2021, Pazar 13:56 Son Güncelleme:
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İstanbul'da sosyal medya üzerinden bir kadını 'Sonun Özgecan gibi olacak' diyerek ölümle tehdit eden Azerbaycan uyruklu Samir B., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Sanal Devriye ekipleri, Azerbaycan uyruklu Samir B.'nin bir sosyal medya uygulaması üzerinden canlı yayın yaparak, 'Hacer' adlı kadını ölümle tehdit ettiği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Şüphelinin tehdit ettiği kadın hakkında, "Onu bulup yakacağım. Özgecan Aslan gibi olacak sonu" diyerek tehditler savurduğu belirlendi. Polis ekipleri tarafından İstanbul'un Fatih ilçesinde gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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