Cep telefonuna TikTok yükleyen ebeveynler, uygulamalarını çocuklarınınkiyle eşleştirdikten sonra bazı özellikleri kontrol etme imkanına kavuşacak.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Bunların arasında uygunsuz içeriği filtreleyen 'kısıtlı mod' ile mesajlaşmanın tamamen kapatılması da var.

TikTok'un yaş sınırı 13 olsa da çok sayıda çocuk yaşlarını farklı bildirerek uygulamayı kullanıyor.

İngiltere'de TikTok'un 12-15 yaş arasındaki çocuklar tarafından kullanılma oranı bir yılda bir buçuk katına çıktı.