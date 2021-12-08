TikTok kullanıcıları, sosyal medya platformu üzerinden beğendikleri ürünleri doğrudan satın alabilecek. Kullanıcılar online içeriği izlerken alışveriş yapabilecek. Bu özelliği kullanan diğer platformlar gibi TikTok da bu satışlardan pay alacak.

Ayda 1 milyardan fazla kişi tarafından kullanıldığı belirtilen TikTok'un verilerine göre, platformun her dört kullanıcısından biri video izledikten sonra bir ürünü arıyor ya da satın alıyor.

TikTok'un İngiltere ve Avrupa Birliği'nden sorumlu Genel Müdürü Rich Waterworth, e-ticaretin TikTok için büyük bir fırsat olduğunu ve bu alana büyük yatırım yaptıklarını söyledi.

TikTok video içeriklerindeki tavsiyeler üzerine kullanıcıların ürünleri satın aldıklarını söyledikleri, #TikTokMadeMeBuyIt hashtag'i daha önce 7 milyar kez kullanılmıştı.

TikTok, İngiltere'de e-ticarete giriş yaparak, Noel döneminde artan alışveriş harcamalarından, yaratıcı ve eğlenceli içeriklerinin desteğiyle, pay almak istiyor.

Insider Intelligence tarafından hazırlanan bir rapora göre, 2019-2020 arasında ABD'de e-ticaret yoluyla alışveriş yapanların sayısı yüzde 25 artarak 80 milyona ulaştı. 2023'te bu sayının 100 milyonu geçmesi bekleniyor.