İsmini uygulama sırasındaki yoğun nemli, yapışkan ve parlak görünümünden alan slugging (salyangozlama), özellikle kuru cilde sahip olanlar tarafından uygulanıyor. Slugging videolarında sosyal medya kullanıcıları, birkaç kısa cilt bakım adımı uyguladıktan sonra nemi cilde hapsetmek için son olarak vazelin gibi bir materyal kullanıyor. Bu yöntem sayesinde sosyal medya kullanıcıları, oldukça yoğun nemlendirilmiş ve parlak bir cilt görünümü elde ettiklerini iddia ediyorlar.

Slugging, özellikle kuru ciltlerdeki pul pul dökülme, gerginlik ve kuru görünümü ortadan kaldırmak, cilde ihtiyacı olan nemi vermeye ve hapsetmeye yarıyor. Slugging cilt bakımı, ciltte yoğun bir ürün kalmasını gerektirdiği için daha çok geceleri uygulanıyor.

Yöntemi deneyen sosyal medya kullanıcıları, önce ciltlerini temizliyor ve ıslak bırakıyor. Daha sonra hyaluronik asit içerikli serum ya da cilt jelleri uygulanıyor. Slugging’in son adımı ise cilde verilen bu nemi hapsetmek için vazelin gibi merhem formunda bir ürünü kalın bir katman halinde uygulayıp dinlenmeye bırakmak. Söz konusu merhem formundaki kremlerin içeriğinde bulunan moleküller cildin kremi emmesine imkan vermeyecek kadar büyük olduğu için nemlendirilmiş cilt üzerinde bir bariyer görevi görerek cildin nemliliğini uzun süre korumaya yaradığı iddia ediliyor.

Dermatologlar ise söz konusu yöntemin yalnızca kuru ciltli kişiler veya kuru iklime sahip bölgelerde yaşayanlar için uygulanabilir olduğunu söylüyor.