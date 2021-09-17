TikTok’taki okul tuvaletinde banyo challenge’ı ortalığı karıştırdı

TikTok, ABD'de bazı bölgelerdeki okullarda öğrencilerin 'challenge'ları nedeniyle okul yöneticilerini zor durumda bırakıyor.

Austin bölgesinde bulunan Lively Ortaokulu'nun müdürü Stacie Holiday, çarşamba günü aileleri bu zorluk konusunda uyardı.

Bölgenin güvenlik direktörü Jeri Skrocki de geçen hafta Hays bölgesinin ortaokul ve liselerinden TikTok'taki 'viral tehdit' hakkında raporlar almaya başladığını söyledi.

'Üzüntü duyuyorum'

Holiday, Lively'de öğrencili ailelere yazdığı mektupta, "Son iki haftadır bazı öğrencilerin öğrenci tuvaletlerini tahrip ettiğini bildirmekten üzüntü duyuyorum" dedi.

Müdür Holiday, "Lively idari ekibi, öğrencilerden gelen birkaç rapor ve kapsamlı bir soruşturmadan sonra, 'okul tuvaletinde banyo challenge'ı' olarak adlandırılan şeyi ortaya çıkardı" diye ekledi.

Okul müdürünün raporuna göre bazı öğrenciler 'okul tuvaletinde duş alma' konulu bir challenge başlatmış ve tuvaletlerde duş alarak çektikleri videoları TikTok hesaplarında paylaşmış.

TikTok'ın, kullanıcıların kısa videolar paylaşabilecekleri bir sosyal medya platformu olduğunu velilere hatırlatan Holiday'e göre zorluk yaratan şey, öğrencilerin tuvalet zeminlerine çöp atmaları, sabunlukları sökmeleri, tuvalet kağıdı çalmaları ve su tesisatına zarar vermeleri.

Müdür, Lively Ortaokulu'nun Austin okul bölgesinde bu tür vandalizm yaşayan tek okul olmadığını söyledi. Holiday, bölgedeki ve eyaletteki çoğu ortaokulun benzer vakalar bildirdiğini sözlerine ekledi.