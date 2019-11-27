TikTok’tan Çin’in Uygur Türklerini tuttuğu kamp içeriğine engelleme

Amerikalı Feroza Aziz, hesabında güzellik ve bakım tavsiyeleriyle başlayan videosunda önce kirpikleri kıvırıcı cihazla nasıl bakıma almak gerektiğini anlattı. Ardından Çin'in Uygur Türklerini Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki kamplarda tuttuğunu söyleyen Aziz, Çin'de gerçekleşen olayları, "yeni bir Holokost (Yahudi soykırımı)" olarak nitelendirdi.

Aziz’in paylaşımının ardından TikTok, Aziz'in yeni bir içerik koymasını engelledi; Aziz bunu Twitter hesabından duyurdu. TikTok ise bu iddiaya karşı çıkarak BBC'ye yaptığı açıklamada, içeriğin siyasi hassasiyetlere göre yönetilmediğini söyledi. Diğer yandan TikTok'un Çin pazarı için devreye soktuğu uygulama Douyin'da ise Aziz'in videosunun engellendiği görüldü.

“Topluluk kurallarına uymuyor”

Şirkete göre Aziz'in eski hesaplarından biri 15 Kasım itibarıyla "terörizm ile ilişkili içerik açısından topluluk kurallarına uymadığı için" yasaklanmıştı. Aynı zamanda 25 Kasım itibarıyla Aziz'in akıllı telefonuna da yasak getirildi. Bu yüzden şirket sözcüsüne göre Aziz aynı telefondan yeni hesabına ulaşmaya çalıştığında bu engelle karşılaştı. Şirketin sözcüsü, Aziz'in yeni hesabının ve videolarının bu durumundan etkilenmediğini, kirpiklerin kaldırılmasına dair videonun etkileşim almaya devam ettiğini belirtti.





Twitter’da 5 milyon görüntülenme aldı

Aziz'in Uygur Türkleriyle ilgili olarak bu Pazar koymaya başladığı üç videodan ilki 1,4 milyon izlenme ve 500 bin adet reaksiyon aldı. Twitter'dan da bu video paylaşılarak neredeyse 5 milyon daha görüntülenme elde etti. Aziz, online olarak bilinçlenmeyi teşvik etmenin "harikalar" yaratabileceğini söyleyerek milyonlara ulaşılabileceğini aktarıyor.

ABD'de gittikçe büyüyen TikTok'un Çin hükümeti ile ilgili yakın ilişkileri ise uzun zamandır eleştirilmekte. Diğer yandan bu hafta içinde Çin hükümetinin, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki kamplarda tutulan Uygur Türklerine uygulanması için verdiği beyin yıkama talimatlarına ilişkin resmi belgeler ilk defa basın kuruluşlarında yer almıştı.

Uygur Türklerine ilişkin uygulama iddiaları

Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu'na (ICIJ) sızdırılan ve BBC'nin Panaroma programıyla Guardian gazetesi gibi basın kuruluşlarının incelediği Çin hükümeti belgelerinde, kamplarda tutulan yüz binlerce Müslüman Uygur Türkünün güvenlikli hapishanelerde kilitli tutulduğu, cezandırıldığı ve beyin yıkama sürecinden geçtiği ortaya çıktı. 17 basın kurumunun işbirliği ile gerçekleştirilen araştırma, ilk defa Çin hükümetinin Uygur Türklerine yönelik sistematik bir beyin yıkama operasyonu gerçekleştirdiğini ortaya koyuyor.

Çin hükümeti şimdiye kadar bu kampların gönüllü eğitim ve çalışma kampları olduğunu öne sürüyordu.

BBC Türkçe



