TikTok’un aylık aktif kullanıcı sayısı 1 milyarı geçti

ByteDance’in 2020 gelirinin bir önceki yıla göre iki katından fazla artarak 34,3 milyar dolara ulaştığı bildirildi. SensorTower, çıkışından bugüne kadar gerçekleşen TikTok yüklemelerinin, uygulamanın Çince versiyonu olan Douyin’den gelen bilgiler de hesaba katıldığında 3,2 milyara ulaştığını söylüyor. Ağustos ayında TikTok’un aylık ortalama kullanıcıları, Ağustos 2020’ye göre yüzde 25 arttı. Bu yılın haziran ayında ByteDance’in piyasa değeri 425 milyar dolardı.

Facebook’un sahibi olduğu Instagram, geçtiğimiz yılın ağustos ayında Reels’i kullanıma sundu. Snapchat, uygulama içi TikTok klonu Spotlight’ı kasım ayında tanıttı. Video devi YouTube ise YouTube Shorts’u kullanıma sunarak kısa biçimli video pazarına girdi. Buna rağmen TikTok büyümeye devam etti; bu ayın başlarında yayınlanan bir raporda, TikTok kullanıcılarının YouTube kullanıcılarından daha fazla içeriği izlemek için zaman harcadığı tespit edildi.