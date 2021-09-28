Bilim & Teknoloji TikTok’un aylık aktif kullanıcı sayısı 1 milyarı geçti

TikTok’un aylık aktif kullanıcı sayısı 1 milyarı geçti

Bilim & Teknoloji

TikTok’un aylık aktif kullanıcı sayısı 1 milyarı geçti

TikTok, aylık 1 milyar aktif kullanıcıyı geçtiğini söyledi. Uygulama analizi şirketi SensorTower’a göre TikTok’un popülaritesi pandemi sırasında hızla yükseldi. 2020’nin ilk çeyreğinde dünyanın en çok indirilen uygulaması oldu ve yalnızca bu çeyrekte yaklaşık 315 milyon indirme gerçekleşti.

28 Eylül 2021, Salı 08:52 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

ByteDance’in 2020 gelirinin bir önceki yıla göre iki katından fazla artarak 34,3 milyar dolara ulaştığı bildirildi. SensorTower, çıkışından bugüne kadar gerçekleşen TikTok yüklemelerinin, uygulamanın Çince versiyonu olan Douyin’den gelen bilgiler de hesaba katıldığında 3,2 milyara ulaştığını söylüyor. Ağustos ayında TikTok’un aylık ortalama kullanıcıları, Ağustos 2020’ye göre yüzde 25 arttı. Bu yılın haziran ayında ByteDance’in piyasa değeri 425 milyar dolardı.

Facebook’un sahibi olduğu Instagram, geçtiğimiz yılın ağustos ayında Reels’i kullanıma sundu. Snapchat, uygulama içi TikTok klonu Spotlight’ı kasım ayında tanıttı. Video devi YouTube ise YouTube Shorts’u kullanıma sunarak kısa biçimli video pazarına girdi. Buna rağmen TikTok büyümeye devam etti; bu ayın başlarında yayınlanan bir raporda, TikTok kullanıcılarının YouTube kullanıcılarından daha fazla içeriği izlemek için zaman harcadığı tespit edildi.

Yazarlarımızdan
Murat Gülderen
Ünlülerin Cep'ten güzellik tüyoları
Murat Gülderen
Bilal Emin Turan
Kredi maliyetini düşürmek için bunlara dikkat!
Bilal Emin Turan
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 2021'in en önemli gökyüzü olayı için geri sayım başladı! Etkisi ne kadar sürecek?