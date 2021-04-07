RAVE Reviews adındaki bir şirket sosyal medya platformu TikTok'ta en çok kazanan fenomenleri açıkladı.

TikTok kullanıcısı sayısı bakımından milyarderler kulübüne girmeye hazırlanırken, fenomenlerin gelirleri de artıyor.

RAVE Reviews, Guardian’ı kaynak göstererek şirketlerin içerik üreticilerine takipçi başına 0.005 dolar ödediğini belirtti ve en fazla takipçi sayısına sahip içerik üreticilerini belirledi. Veriler, Ocak 2021’de alındı. Takipçi sayısı ve takipçi sayısı başına verilen para miktarı birbiriyle çarpıldığında da 2020 yılında en fazla kazanan TikTok içerik üreticileri ortaya çıktı.

Tiktok'ta en çok kazanan isimler şu şekilde:

Spencer X (Eğlence)

3,5 milyon dolar





Q Park (Eğlence)

5,2 milyon dolar





Loren Gray (Performans)

5,3 milyon dolar





Dixie D'Amelio (Performans):

6,5 milyon dolar





Kira Kosarin (Performans)

6,6 milyon dolar





Avani Gregg (Performans)

6,7 milyon dolar





Joe Albanese (Eğlence)

8,7 milyon dolar





Addison Rae (Performans)

14,7 milyon dolar





Charli D'Amelio (Performans)

18,2 milyon dolar





Michael Le (Performans)

20,4 milyon dolar