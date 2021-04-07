TikTok'un en çok kazananları belli oldu
Sosyal medya platformu TikTok'ta en çok kazanan fenomenler belli oldu. Listedeki isimler 2020'de en az 3.5 milyon dolar kazandı.
07 Nisan 2021, Çarşamba 10:32 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
RAVE Reviews adındaki bir şirket sosyal medya platformu TikTok'ta en çok kazanan fenomenleri açıkladı.
TikTok kullanıcısı sayısı bakımından milyarderler kulübüne girmeye hazırlanırken, fenomenlerin gelirleri de artıyor.
RAVE Reviews, Guardian’ı kaynak göstererek şirketlerin içerik üreticilerine takipçi başına 0.005 dolar ödediğini belirtti ve en fazla takipçi sayısına sahip içerik üreticilerini belirledi. Veriler, Ocak 2021’de alındı. Takipçi sayısı ve takipçi sayısı başına verilen para miktarı birbiriyle çarpıldığında da 2020 yılında en fazla kazanan TikTok içerik üreticileri ortaya çıktı.
Tiktok'ta en çok kazanan isimler şu şekilde:
Spencer X (Eğlence)
3,5 milyon dolar
Q Park (Eğlence)
5,2 milyon dolar
Loren Gray (Performans)
5,3 milyon dolar
Dixie D'Amelio (Performans):
6,5 milyon dolar
Kira Kosarin (Performans)
6,6 milyon dolar
Avani Gregg (Performans)
6,7 milyon dolar
Joe Albanese (Eğlence)
8,7 milyon dolar
Addison Rae (Performans)
14,7 milyon dolar
Charli D'Amelio (Performans)
18,2 milyon dolar
Michael Le (Performans)
20,4 milyon dolar