Bilim & Teknoloji TikTok'un en çok kazananları belli oldu

TikTok'un en çok kazananları belli oldu

Bilim & Teknoloji

TikTok'un en çok kazananları belli oldu

Sosyal medya platformu TikTok'ta en çok kazanan fenomenler belli oldu. Listedeki isimler 2020'de en az 3.5 milyon dolar kazandı.

07 Nisan 2021, Çarşamba 10:32 Son Güncelleme:
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RAVE Reviews adındaki bir şirket sosyal medya platformu TikTok'ta en çok kazanan fenomenleri açıkladı.

TikTok kullanıcısı sayısı bakımından milyarderler kulübüne girmeye hazırlanırken, fenomenlerin gelirleri de artıyor.

RAVE Reviews, Guardian’ı kaynak göstererek şirketlerin içerik üreticilerine takipçi başına 0.005 dolar ödediğini belirtti ve en fazla takipçi sayısına sahip içerik üreticilerini belirledi. Veriler, Ocak 2021’de alındı. Takipçi sayısı ve takipçi sayısı başına verilen para miktarı birbiriyle çarpıldığında da 2020 yılında en fazla kazanan TikTok içerik üreticileri ortaya çıktı.

Tiktok'ta en çok kazanan isimler şu şekilde:

Spencer X (Eğlence)

3,5 milyon dolar


Q Park (Eğlence)

5,2 milyon dolar


Loren Gray (Performans)

5,3 milyon dolar


Dixie D'Amelio (Performans):

6,5 milyon dolar


Kira Kosarin (Performans)

6,6 milyon dolar


Avani Gregg (Performans)

6,7 milyon dolar


Joe Albanese (Eğlence)

8,7 milyon dolar


Addison Rae (Performans)

14,7 milyon dolar


Charli D'Amelio (Performans)

18,2 milyon dolar


Michael Le (Performans)

20,4 milyon dolar

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