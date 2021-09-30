Bilim & Teknoloji TikTok'un fenomen ördeği ayda 4 bin 500 dolar kazanıyor

TikTok'un fenomen ördeği ayda 4 bin 500 dolar kazanıyor

Bilim & Teknoloji

TikTok'un fenomen ördeği ayda 4 bin 500 dolar kazanıyor

TikTok'ta 2.7 milyon takipçisi bulunan Munchkin adındaki ördek, ayda 4 bin 500 dolar kazanç elde ediyor.

30 Eylül 2021, Perşembe 15:33 Son Güncelleme:
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Pensilvanya'da yaşayan TikTok'un popüler ördeği Muchkin'in sahibi Krissy Ellis, New York Post'a verdiği demeçte, “Dünyanın en şımarık ördeği. Görüntü alınca hemen poza girmeye başlıyor" dedi.

Ördeğini çok sevdiğini söyleyen 20 yaşındaki Ellis, TikTok sayfalarının günde binlerce kişi tarafından ziyaret edildiğini söyledi.

Ellis, açtıkları sayfa sayesinde ayda 4 bin 500 dolar kazanç elde ettiğini sözlerine ekledi.

Ellis'in Dunkin Ducks adıyla açtığı sayfanın 2.7 milyon takipçisi bulunuyor.

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