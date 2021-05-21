TikTok'un sahibi Bytedance'in patronu Zhang Yiming, 'uzun vadeli bir stratejiye' yoğunlaşmak adına görevi bırakacağını açıkladı.

Zhang, 'yönetim becerilerine sahip olmadığını' belirtti ve "İnsanları yönetmektense daha çok organizasyonel işler ve piyasa ilkelerini analiz etmekle ilgileniyorum" açıklamasında bulundu.

'Çok sosyal olmadığını, çevrimiçi olmak, okumak, müzik dinlemek ve yapılabilecekler hakkında hayal kurmak gibi yalnız etkinlikleri' tercih ettiğini söyleyen Zhang'ın yerini ise şirketin kurucularından Liang Rubo'nun alacağı öğrenildi.

Zhang'ın, 'TikTok'un verileri Çin Komünist Partisi'ne teslim etmeyeceğine ikna etmek' ve aynı zamanda Batı'dan gelen taleplere boyun eğmeyerek kendi imajını korumak için büyük bir baskı altında olduğu belirtiliyor.

Bytedance ayrıca, Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) Alibaba ile birlikte 'düzeltilmeleri' yönünde uyarılarda bulunulan 34 teknoloji şirketi arasında.

Alibaba da, ÇKP'nin özel şirketler üzerindeki denetimleri sonucunda geçen ay 18.2 milyar yuan (2.78 milyar dolar) para cezasına çarptırılmıştı.

Dünya çapında yaklaşık bir milyar kullanıcısı olduğu belirtilen TikTok'un ABD'de 100 milyondan fazla kullanıcısı bulunuyor.

Uygulama ayrıca, ABD yönetimi tarafından 'Çin Komünist Partisi'ne veri sağlamakla' suçlanıyordu.

Bytedance'ın ise 30 ülkede 60 binden fazla çalışanı bulunuyor. Zhang, geçen yıl yaptığı açıklamada 40 bin çalışan daha almayı düşündüklerini söylemişti.