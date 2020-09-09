Şirket dünya genelinde 60 binden fazla çalışanına gönderdiği elektronik postada temmuz ve ağustos aylarında 26 gün ve üzerinde çalışanlara ağustos maaşlarının yarısı kadar ikramiye verileceğini duyurdu.

Şirkete yakın kaynaklara göre, söz konusu desteğin ByteDance'e maliyetinin 100 milyon yuan (yaklaşık 110 TL) olması bekleniyor.

ABD Başkanı Trump'ın hedefinde olan bir başka Çin merkezli şirket Huawei de geçtiğimiz dönemde benzer bir adım atmıştı.

Huawei yaşanılan zorluklara rağmen çalışmaya devan eden personeline toplamda 293 milyon dolar (yaklaşık 2.2 milyar TL) nakit desteği sunmuştu.