Tilki karnını doyurdu, kurt derede serinledi
Tunceli’de çevredekiler tarafından bırakılan yiyeceklerden yiyen tilki ile dereye girerek serinleyen kurt görüntülendi.
20 Mayıs 2020, Çarşamba 14:18 Son Güncelleme:
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Pülümür ilçesinde çevredekiler tarafından dışarıya bırakılan yiyeceklere gelen tilki karnını doyurdu. O anları ise yöre sakinleri cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kendisini çeken kişilere aldırış etmeden karnını doyuran tilki daha sonra bölgeden uzaklaştı.
Suda serinledi
Kara yolunda aracıyla seyir halinde olan bir kişi ise Munzur Vadisi çevresinde önüne çıkan kurdu görüntüledi. Vatandaşın bir süre takip ettiği kurt, vadide dereye indi. Derede bir kaç defa suya girerek serinleyen kurt ormanlık alanda gözden kayboldu.
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