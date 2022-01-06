Türkiye Tilkiye işkence ettikleri görüntüler tepki çekmişti! Harekete geçildi

Tilkiye işkence ettikleri görüntüler tepki çekmişti! Harekete geçildi

Türkiye

Tilkiye işkence ettikleri görüntüler tepki çekmişti! Harekete geçildi

Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yakaladıkları tilkiye işkence yaparken çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşılan 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

06 Ocak 2022, Perşembe 11:51 Son Güncelleme:
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Ardahan'da çekildiği belirlenen ve yerleşim birimi belli olmayan görüntülere göre, 1'i kadın 3 kişi, yakaladıkları tilkiye işkence etti. Bir kişi, tilkiyi tutarken, diğeri de ayağına ip bağladı, kadın ise hayvana vurmaya çalıştı. Bu anlarda çekilen görüntüler, sosyal medyadan paylaşıldı.


Valilikten yapılan yazılı açıklamada, tilkiye işkence edenler hakkında işlem başlatıldığı belirtilerek, "5 Ocak 2022 Çarşamba günü bir sosyal medya hesabı üzerinden yayınlanan görüntülerde, bir tilkiye kötü muamelede bulunulduğu tespit edilmiş olup, yapılan çalışmalar doğrultusunda; bahse konu videodaki tilkiye kötü muamelede bulunan şahısların kimlik ve adres bilgileri tespit edilmiş Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ve Ardahan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından gerekli işlemler başlatılmıştır. Konu ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı da bilgilendirilerek adli işlem süreci de başlatılmıştır. Ayrıca kötü muameleye maruz kalan tilkinin doğal hayata bırakılması sağlanmıştır" denildi.

Deniz BAŞLI/ ARDAHAN, (DHA)

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