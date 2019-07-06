Tilkiyi vuracağına kendini vurdu! Bursa'nın Yenişehir ilçesinde tavuklara dadanan tilkiyi vurmak için ağaca çıkan Zeki Korkmaz (53), tabancanın yanlışlıkla ateş alması sonucu kendini vurdu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Korkmaz, kurtarılamadı