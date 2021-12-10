TİM 47 hikayesi nedir? 10 Aralık'ta neler oldu? TİM 47 ölümsüzdür!
TİM 47 hikayesi, bir 10 Aralık tarihinde daha binlerce kişi tarafından sosyal medyada paylaşılıyor. 10 Aralık 2016 tarihinde gerçekleşen terör saldırısında polis memurları ile sivil vatandaşlar olmak üzere 47 kişi hayatını kaybetmişti. İşte, 10 Aralık 2016 tarihinde yaşanan TİM 47 hikayesine ilişkin ayrıntılar…
10 Aralık 2021, Cuma 15:15 Son Güncelleme:
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Bugün binlerce kişi “TİM 47 ölümsüzdür!” diyerek 10 Aralık 2016 tarihinde yaşanan acı terör saldırısını ve TİM 47 hikayesini paylaşıyor. Bundan tam 5 yıl önce Vodafone Arena Stadı yakınlarında gerçekleşen bombalı terör saldırısında emniyet güçleri ve sivil vatandaşlar yaralandı ve hayata gözlerini yumdu. İşte, 10 Aralık 2016 TİM 47 hikayesi…
TİM 47 HİKAYESİ NEDİR? 10 ARALIK 2016 TARİHİNDE NELER OLDU?
10 Aralık 2016 tarihinde İstanbul Dolmabahçe'de bulunan Vodafone Arena Stadı yakınlarında düzenlenen iki ayrı bombalı saldırıda, 36'sı emniyet mensubu, 8’i sivil en az 44 kişi hayatını kaybetti. Saldırı, Kürdistan Özgürlük Şahinleri (TAK) örgütü tarafından üstlenildi…
Beşiktaş ile Bursaspor arasında 10 Aralık 2016 Cumartesi akşamı yapılan lig maçının ardından karşılaşmanın oynandığı Vodafone Arena Stadı yakınlarında 45 saniye arayla iki patlama gerçekleşti. Patlamalardan ilki stadın güney tarafındaki ana cadde üzerinde bomba yüklü bir araçla saat 22.29'da gerçekleştirildi.
İkincisi patlama ise maçta görevli ve Maçka Parkı'nda toplanan çevik kuvvet polislerinin arasına girmeye çalışan bir intihar bombacısının üzerindeki patlayıcı düzeneği patlatmasıyla yaşandı.
Hükümet yetkilileri, saldırıların hedefinin çevik kuvvet polisleri olduğunu açıkladı. TAK da yaptığı açıklamada, saldırıyı, PKK lideri "Abdullah Öcalan'ın tutukluluğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki operasyonlar" nedeniyle gerçekleştirdiğini söyledi.
Cumartesi gecesi, saldırılarda 166 kişinin yaralandığı açıklandı. İstanbul Valiliği'nden Pazar günü yapılan açıklamada ise 155 yaralının tedavisinin sürdüğü, bu kişilerden 19'unun yoğun bakımda olduğu belirtildi.
47 TİM ŞEHİTLERİNİN İSİMLERİ
- Sınıf Emniyet Müdürü Vefa Karakurdu – Zonguldak
- Emniyet Amiri Kadir Yıldırım -Kayseri
- Polis memuru Hüseyin Akyüz– Bursa
- Polis memuru Bora Çelik– Niğde
- Polis memuru Nazif Emre Horoz- Konya
- Polis memuru Mehmet Atıcı- Adana
- Polis memuru Adem Serin – Gaziantep
- Polis memuru Yasin İke – Kayseri
- Polis memuru İlker Uylaş – Hatay
- Polis memuru Adem Oğuz – Adana
- Polis memuru Okan Doğan – Malatya
- Polis memuru Hasan Bilgin -Zonguldak
- Polis memuru Mehmet Zengin – Çorum
- Polis memuru Ali Aksoy – Manisa
- Polis memuru Mustafa Öztürk – Samsun
- Polis memuru Soner İdil – Yozgat
- Polis memuru Durmuş Öcal – Isparta
- Polis memuru Süleyman Sorkut – Şanlıurfa
- Polis memuru Metin Düzgün – Konya
- Polis memuru Hüseyin Dalgılıç – İzmir
- Polis memuru Oğuzhan Duyar – Konya
- Polis memuru Hamdi Dikmen – Malatya
- Polis memuru Mustafa Kemal Devrilmez – Yozgat
- Polis memuru Çetin Sarıkaya – Ankara
- Polis memuru Uğur Ürker – Eskişehir
- Polis memuru – Mehmet Taş Şanlıurfa
- Polis memuru Murat Yılmaz – Muş
- Polis memuru Yakup Çapat – Ankara
- Polis memuru Hamit Şahin – Bayburt
- Polis memuru – Halil Usta Şanlıurfa
- Polis memuru – Enes Çiçek Şanlıurfa