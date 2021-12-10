Bugün binlerce kişi “TİM 47 ölümsüzdür!” diyerek 10 Aralık 2016 tarihinde yaşanan acı terör saldırısını ve TİM 47 hikayesini paylaşıyor. Bundan tam 5 yıl önce Vodafone Arena Stadı yakınlarında gerçekleşen bombalı terör saldırısında emniyet güçleri ve sivil vatandaşlar yaralandı ve hayata gözlerini yumdu. İşte, 10 Aralık 2016 TİM 47 hikayesi…

TİM 47 HİKAYESİ NEDİR? 10 ARALIK 2016 TARİHİNDE NELER OLDU?

10 Aralık 2016 tarihinde İstanbul Dolmabahçe'de bulunan Vodafone Arena Stadı yakınlarında düzenlenen iki ayrı bombalı saldırıda, 36'sı emniyet mensubu, 8’i sivil en az 44 kişi hayatını kaybetti. Saldırı, Kürdistan Özgürlük Şahinleri (TAK) örgütü tarafından üstlenildi…

Beşiktaş ile Bursaspor arasında 10 Aralık 2016 Cumartesi akşamı yapılan lig maçının ardından karşılaşmanın oynandığı Vodafone Arena Stadı yakınlarında 45 saniye arayla iki patlama gerçekleşti. Patlamalardan ilki stadın güney tarafındaki ana cadde üzerinde bomba yüklü bir araçla saat 22.29'da gerçekleştirildi.

İkincisi patlama ise maçta görevli ve Maçka Parkı'nda toplanan çevik kuvvet polislerinin arasına girmeye çalışan bir intihar bombacısının üzerindeki patlayıcı düzeneği patlatmasıyla yaşandı.

Hükümet yetkilileri, saldırıların hedefinin çevik kuvvet polisleri olduğunu açıkladı. TAK da yaptığı açıklamada, saldırıyı, PKK lideri "Abdullah Öcalan'ın tutukluluğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki operasyonlar" nedeniyle gerçekleştirdiğini söyledi.

Cumartesi gecesi, saldırılarda 166 kişinin yaralandığı açıklandı. İstanbul Valiliği'nden Pazar günü yapılan açıklamada ise 155 yaralının tedavisinin sürdüğü, bu kişilerden 19'unun yoğun bakımda olduğu belirtildi.

47 TİM ŞEHİTLERİNİN İSİMLERİ

Sınıf Emniyet Müdürü Vefa Karakurdu – Zonguldak

Emniyet Amiri Kadir Yıldırım -Kayseri

Polis memuru Hüseyin Akyüz– Bursa

Polis memuru Bora Çelik– Niğde

Polis memuru Nazif Emre Horoz- Konya

Polis memuru Mehmet Atıcı- Adana

Polis memuru Adem Serin – Gaziantep

Polis memuru Yasin İke – Kayseri

Polis memuru İlker Uylaş – Hatay

Polis memuru Adem Oğuz – Adana

Polis memuru Okan Doğan – Malatya

Polis memuru Hasan Bilgin -Zonguldak

Polis memuru Mehmet Zengin – Çorum

Polis memuru Ali Aksoy – Manisa

Polis memuru Mustafa Öztürk – Samsun

Polis memuru Soner İdil – Yozgat

Polis memuru Durmuş Öcal – Isparta

Polis memuru Süleyman Sorkut – Şanlıurfa

Polis memuru Metin Düzgün – Konya

Polis memuru Hüseyin Dalgılıç – İzmir

Polis memuru Oğuzhan Duyar – Konya

Polis memuru Hamdi Dikmen – Malatya

Polis memuru Mustafa Kemal Devrilmez – Yozgat

Polis memuru Çetin Sarıkaya – Ankara

Polis memuru Uğur Ürker – Eskişehir

Polis memuru – Mehmet Taş Şanlıurfa

Polis memuru Murat Yılmaz – Muş

Polis memuru Yakup Çapat – Ankara

Polis memuru Hamit Şahin – Bayburt

Polis memuru – Halil Usta Şanlıurfa

Polis memuru – Enes Çiçek Şanlıurfa



