Bilim & Teknoloji Tim Cook, Apple Bağdat Caddesi'nin açılışını kutladı

Tim Cook, Apple Bağdat Caddesi'nin açılışını kutladı

Bilim & Teknoloji

Tim Cook, Apple Bağdat Caddesi'nin açılışını kutladı

Apple CEO'su Tim Cook, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'daki yeni güzel mağazamız Apple Bağdat Caddesi ile tanışın" ifadelerini kullandı.

23 Ekim 2021, Cumartesi 09:35 Son Güncelleme:
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Türkiye'nin üçüncü, Avrupa'nın en büyük Apple mağazalarından biri olan Apple Bağdat Caddesi resmen açıldı.

Apple'ın CEO'su Tim Cook, mağazanın açılışını Twitter hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.



Cook, yaptığı paylaşımda, "İstanbul'daki yeni güzel mağazamız Apple Bağdat Caddesi ile tanışın. Bu canlı topluluğun bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz ve müşterileri bu muhteşem yeni alana davet etmek için sabırsızlanıyoruz" ifadelerini kullandı.

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