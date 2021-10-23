Türkiye'nin üçüncü, Avrupa'nın en büyük Apple mağazalarından biri olan Apple Bağdat Caddesi resmen açıldı.

Apple'ın CEO'su Tim Cook, mağazanın açılışını Twitter hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.









Cook, yaptığı paylaşımda, "İstanbul'daki yeni güzel mağazamız Apple Bağdat Caddesi ile tanışın. Bu canlı topluluğun bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz ve müşterileri bu muhteşem yeni alana davet etmek için sabırsızlanıyoruz" ifadelerini kullandı.