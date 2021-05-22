Apple CEO'su Tim Cook, Epic Games ve Apple davasında mahkemeye, geliştiricilerin App Store'da alternatif ödeme yöntemlerini kullanmalarına izin verilirse , Apple'ın yine de bu ödemelerden komisyon alacağını söyledi.

Geliştiricilerin mağazanın müşteriler için güvenli bir ve güvenilir bir yer olmasına bel bağladığını söyleyen Cook, geliştiricilere kendi uygulama içi ödeme sistemlerinin izin verilip verilmemesi konusunda şu ifadeleri kullandı:

“Müşterilerin daha sonra (izinle birlikte) tüm bu farklı uygulamalar için kredi kartı bilgilerini doldurmaları gerekir. Bu yüzden bu büyük bir kullanım kolaylığı sorunu olur. Ayrıca dolandırıcılık sorunları da artar.

Ayrıca, komisyonumuzu toplamanın alternatif bir yolunu bulmamız gerekir. Daha sonra, neler olup bittiğini nasıl takip edebileceğimizi, bunları nasıl fatura edeceğimizi bulmamız ve ardından geliştiricilerin peşinden gitmemiz gerekir.”

Cook’un bu sözleri epey tepki çekti. Epic Games, halihazırda geliştiricilerin ödeme yapmak için alternatif ödeme yöntemleri kullanma şansına sahip olmalarını savunurken Cook, Apple’ın alternatif ödeme yöntemlerinde de komisyon alma peşinde koşacağını açıkça belirtti.