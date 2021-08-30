Apple CEO’su Tim Cook, daha önceki açıklamalarında Apple’da bir 10 yıl daha kalmayacağını ve emekli olacağını açıklamıştı. Yakın zamanda Bloomberg’deki ‘Power On’ bülteninde de bu konudan bahsedildi.

Mark Gurman’ın ‘Power On’ bülteninde Tim Cook’un Apple’daki geleceği konuşuldu. Tim Cook’un ne zaman şirkete veda edeceğinin yanı sıra, o zamana kadar hangi yeni ürünlerin gelebileceğine de değinildi.

İddialara göre Cook, Apple’da bir 10 yıl daha kalmak istemese de son bir büyük ürün çıkarmadan şirkete veda etmek istemiyor.

Rapor, Apple'ın 2022’de bir sanal gerçeklik başlığı ve 2020’li yılların ortalarında ise artırılmış gerçeklik gözlükleri tanıtacağını iddia ediyor. Ayrıca Apple'ın otomobil çalışmaları da devam ediyor ama bununla ilgili net bir zaman yok.

10 yıldır Apple’ın CEO’luğunu yapan Tim Cook emekliliğiyle ilgili, “10 yıl daha? Muhtemelen hayır. Ama şunu söyleyebilirim ki şu anda harika hissediyorum ve emeklilik tarihim yakın görünmüyor.” ifadelerini kullanmıştı.

Gurman ise konuyla ilgili “Apple’daki inanışa göre Tim Cook, bir büyük ürün daha ortaya koyduktan sonra emekliliğe ayrılacak. Bu büyük ürün ise elektrikli bir araba değil de bir artırılmış gerçeklik gözlüğü olacak gibi görünüyor. Kendisi bir silikon vadisi şirketi yönetmenin bir genç işi olduğunun farkında. Bu yüzden koltuğunu çürütmeden görevinden ayrılacak” dedi.



