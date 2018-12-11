TIME dergisi, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı Yılın Kişisi seçti. Kaşıkçı ile birlikte bu unvanı paylaşan ve TIME dergisinin kapağında yer alan diğer isimler; Annapolis kentinde yerel bir gazete olan ve saldırı sonucu 5 gazetecisini kaybeden Capital Gazette, Filipinler'de Duterte hakkında eleştirel haberler yapınca polis tarafından hakkında soruşturma açılan ve basın özgürlüğünün simgesi haline gelen gazeteci Maria Ressa ile Myanmar'da tutuklanan iki Reuters muhabiri Wa Lone ve Kyaw Soe Oo...

TIME dergisinin editör kadrosu tarafından 1927'den bu yana her yıl, o yıla damga vuran iyi ya da kötü olaylarda yer alan isimlerden seçiliyor.

Derginin resmi internet sitesinde Cemal Kaşıkçı için şu ifadelere yer verilmişti:

"Verimli bir yorumcu ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı eleştiren bir isim olan gazeteci Cemal Kaşıkçı, en son 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul'daki Başkonsolosluğu'na girerken görüldü. Veliaht Prens'in emriyle öldürüldüğüne inanılan Kaşıkçı cinayeti, uluslararası tepkiye ve Suudi rejiminin derinlemesine incelenmesine yol açtı."