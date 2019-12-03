Time dergisi seçti: 2019’un en iyi dizileri

10. Back to Life (Showtime)

Parmaklıklar ardında 18 yıl geride kalan Miri Matteson eve döner ve bu yarım saatlik komedi dizisinde bir zamanlar tanıdığı klostrofobik kıyı kasabasında yetişkin hayatına geri döner.

9. When They See Us (Netflix)

Harlemli beş genç, haksız yere Central Park'taki vahşi bir saldırıyla suçlanınca kendilerini bir kâbusun içinde sıkışıp kalmış bulur. Gerçek hikâyeden uyarlandı.

8. Watchmen (HBO)

Maskeli ihtiyatlı kişilerin haydut muamelesi gördüğü alternatif bir tarihe sahip olan Watchmen , aynı adı taşıyan orijinal çığır açan grafik romanın nostaljisini kucaklarken, kendi başına yeni bir çığır açmaya çalışıyor.

7. Undone (Amazon)

Undone, Raphael Salazar-Waksberg ve Kate Purdy tarafından yaratılan ve Rosa Salazar'ın başrol oynadığı bir Amerikan yetişkin komedi-drama web televizyon dizisi. 13 Eylül 2019'da Amazon Prime Video'da gösterime girdi ve Amazon'un ilk orijinal animasyon serisi.

6. David Makes Man (OWN)

Moonlight filminin Oscar ödüllü yazarı Tarell Alvin McCraney’nin elinden çıkan dizi, 14 yaşındaki dâhi bir çocuğun yoksulluk ve travmalarla dolu hayatından kurtulmak için bir çıkış yolu aramasını konu alıyor.

5. Lodge 49 (AMC)

Babasını kaybetmesinin ardından hayatın anlamını sorgulamaya başlayan tembel sörfçü Dud, bir kardeşlik kulübüne katılır ve burada tanıştığı insanların hissettirdikleri ile birlikte yaşadıklarını sorgulamaya başlar.

4. Vida (Starz)

İki kız kardeş annelerini kaybetmenin acısının yaşarken bir yandan da annelerinin gerçek kimliğini öğrenmenin şokunu yaşar. Kardeşlere annelerinden Los Angeles’da bir yer miras kalmıştır. Birbirinden tamamen farklı karakterdeki kardeşler burada bir bar açıp birlikte çalışmaya karar verir. Kız kardeşler birçok zorlukla mücadele ederken bilmedikleri birçok sırla da yüzleşmek zorunda kalır.

3. Succession (HBO)

Jesse Armstrong’un yaratıcısı olduğu dizide New York’ta yaşayan, dünyanın en büyük medya şirketlerinden birini yöneten Logan Roy ve dört çocuğunun hikayesi para, güç, siyaset ve aile değerleri ekseninde ele alınıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Brian Cox, Jeremy Strong, Hiam Abbass, Sarah Snook, Kieran Culkin, Alan Ruck, Nicholas Braun, Matthew Macfadyen gibi isimler yer alıyor.

2. Russian Doll (Netflix)

Russian Doll, New York City'de sıradan bir partiye katıldığını zanneden ancak saatler ilerledikçe, esrarengiz bir şekilde, buradan ayrılamayacağını fark eden bir genç kadının maceralarını işliyor.

1. Fleabag (Amazon)

Fleabag, Londra'da tek başına ayakları üzerinde durmaya çalışan bir kadının hikayesini konu ediyor. Dizide, 30'lu yaşlarındaki kadının aşk, aile ve iş hayatında yaşadığı gündelik olaylar ele alınıyor.



