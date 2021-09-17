Times duyurdu! Türkiye listeden çıkarılıyor

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, gazetenin hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberde, İngiliz turistlerin Ekim ayının sonundaki 5 günlük okul tatili için artık Türkiye'yi de tercih edebileceği yazılıyor. Trafik ışığı olarak bilinen seyahat düzenlemesi ile ilgili son değerlendirmenin sonuçları, 17 Eylül Cuma günü açıklanacak. Türkiye, ülkelerin kırmızı, sarı ve yeşil olarak kategorilendirildiği 17 Mayıs'tan bu yana kırmızı listede yer alıyordu. Guardian gazetesi de Kovid-19 veri analisti Tim White'ın "Veriler Türkiye'nin kırmızı ülkeler listesinden çıkarılmasını destekliyor" görüşüne haberinde yer verdi. Yapılan haberlerde, yeni düzenlemenin ne zaman devreye gireceğine ilişkin bir bilgi yer almadı. Veri analistleri, bir önceki değerlendirmede de Türkiye'nin sınırdaki ülkelerden olduğunu ve sarı listeye alınabileceğini söylüyordu.

"LİSTE SADELEŞİYOR, PCR ZORUNLULUĞU KALKIYOR"

Üzerinde konuşulan değişiklikler arasında, listenin basitleştirilmesi, ülkelerin yalnızca yeşil ve kırmızı olarak kategorilendirilmesi de bulunuyor.

Mevcut durumda, örneğin Türkiye gibi kırmızı listede bulunan ülkeye giden bir kişi, İngiltere'ye dönmeden önce sarı listedeki bir ülkede 11 gün geçirmek zorundaydı.

Üçüncü bir ülkeye gidilmemesi durumda ise İngiltere'de 2250 sterlin ödeyerek 10 gün boyunca zorunlu otel karantinasına girmek durumundaydı.

Yapılacak son seyahat değerlendirmesinde, çift aşılı kişilerden İngiltere'ye dönüşte PCR testi istenmesi zorunluğunun da kaldırılabileceği değerlendiriliyor.

Bunun yerini, hızlı testlerin alacağı ön görülüyor.

Kırmızı listede, Brezilya, Arjantin, Meksika, Güney Afrika, Maldivler, Sri Lanka ve Tayland gibi ülkeler de yer alıyor.

İngiltere Ulusal İstatistik Kurumu'nun verilerine göre Kovid 19 salgını öncesinde, 2019 yılında 2 milyondan fazla İngiliz Türkiye'yi ziyaret etti.