Times Meydanı'nda korkutan yangın!

New York'un ünlü Times Meydanı'nda bulunan elektronik reklam panolarından birisinde yangın çıktı. Yangının sebebi belirlenemezken; itfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangını söndürdü

19 Mayıs 2019, Pazar 13:11
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Times Meydanı'nda korkutan yangın!

Olay, ABD'nin New York şehrinde bulunan ünlü Times Meydanı'nda, yerel saat ile 15: 00 civarında gerçekleşti. Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, Times Meydanı'nda bulunan bir elektronik reklam panosunda yangın çıktığı görüldü.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangının söndürüldüğü belirtildi.

Çıkan yangına dair inceleme yapıldığı; henüz yangının çıkış nedeninin belirlenemediği belirtildi.

DHA

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