Timsah dehşeti

İngiltere’de liseyi bitiren Amelie Osborn- Smith (18), üniversiteye başlamadan önce tatile çıkmak istemişti. Amelie, Güney Afrika ülkesi Zambiya’ya gitmişti. Victoria Şelaleleri yakınındaki Zambezi Nehri’nde rafting yapan Amelie, bir bacağını kayığın dışına çıkarıp suya sokmuştu. Genç kız bir anda 3 metrelik timsahın saldırısına uğradı. Timsah, Amelie’yi bacağından ısırdı. Ardından suyun içinde kendi etrafında dönerek genç kızı boğmaya çalıştı.

BURNUNU YUMRUKLADI

Amelie’nin erkek arkadaşı cesurca bir karar vererek suya atladı. Genç adamın defalarca burnundan yumrukladığı timsah, sonunda Amelie’yi bırakarak uzaklaştı. Hastaneye kaldırılan genç kızın bacağından ağır yaralandığı ancak hayati tehlikesinin olmadığı açıklandı. Genç kızın bacağını kayıktan dışarı çıkarmadan önce rehberlerine sorduğu, rehberin de suyun güvenli olduğunu söylediği öne sürüldü. Rafting şirketinin sloganının “Güvenlik her zaman önce gelir” olduğu öğrenildi.