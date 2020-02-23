Timsah yiyen kaplumbağalara el konuldu

Tarım ve Orman Bakanlığı’nca, sosyal medyada satışa çıkarılan ve yurda giriş belgeleri bulunmayan 8’i timsah yiyen (alligator tortoise) 12 kaplumbağa el konularak, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesine teslim edildiği açıklandı.

16 bin 400 liraya satacaklardı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, ülke genelinde yaban hayvanlarını koruma faaliyetlerine devam ediyor. Bu kapsamda, sosyal medyada egzotik kaplumbağa satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, internete satış ilanı veren kişiyle pazarlık yapmak üzere müşteri olarak görüştü. Görüşme sonucunda 8 adet timsah yiyen ve 4 adet mahmuzlu kaplumbağa (sulcata tortoise) için 16 bin 400 lira karşılığında anlaşma sağlanarak buluşma gerçekleştirildi.

7 bin 667 TL ceza kesildi

Buluşma sırasında satışı yapılmaya çalışılan hayvanların yurda giriş belgeleri ve faturaları ibraz edilemeyince söz konusu kaplumbağalara el konuldu. Yasa dışı hayvan ticareti yapan kişi hakkında idari işlem başlatılarak 7 bin 667 TL idari para cezası uygulandı.

Kaplumbağalar ise, yapılan protokol çerçevesinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesine teslim edildi.