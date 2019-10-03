Timuçin Esen, Dr. House karakterini canlandıracak

Kan görmeye dayanamayanların bile kayıtsız kalamadığı doktor dizilerini bilirsiniz. Grey's Anatomy, Doktorlar, House M.D., Merhaba Hayat, Hastane, ER, Acil Servis ve son olarak Mucize Doktor derken; bunların arasına yeni bir uyarlama ekleniyor.









2004-2012 yılları arasında 8 sezon boyunca ABD'de yayınlanan 'House' dizisinin ana karakteri olan Dr. House'u ünlü oyuncu Hugh Laurie canlandırmıştı. Hatta bu rolüyle 2006 ve 2007 yılında iki kez Altın Küre ödülü kazandı.





Türkiye uyarlamasında sürpriz isimler

Kanal D'de yayınlanması beklenen ve başrolü için Ozan Güven, Halit Ergenç ve Haluk Bilginer gibi isimlerle görüşüldüğü söylenen Dr. House'u kimin canlandıracağı uzun süredir merak ediliyordu.





Müslüm filmiyle yıldızı daha da parlayan Timuçin Esen'in Dr. House için yapım ekibi ile el sıkıştığı öğrenildi.





Haberi, Milliyet'ten Ali Eyüboğlu duyurdu.









Timuçin Esen kimdir?





Timuçin Esen, 14 Ağustos 1973 tarihinde Adana'da Devlet Su İşleri'nde çalışan avukat anne ve avukat baba'nın ilk çocuğu olarak doğdu. Annesinin adı Nihal ve babasının adı Üstün olan Timuçin Esen'in çocukluğu 7 yaşına kadar Keban Barajı lojmanlarında geçti.





TED Ankara Koleji mezunu olan Timuçin Esen, Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nde iki yıl okuduktan sonra İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Ankara Hacettepe Devlet Konservatuarı'nda okurken, barlarda çalıp şarkı söylemeye başladı.

İtalya ve ABD'de de tiyatro eğitimi aldı. Los Angeles'taki California Insitute of the Arts Üniversitesi'nde 7 yıl sinema - yönetmenlik üzerine master yaptı.

Öğrencilik yıllarında "Çıkmaz Sokak" adında, orta metrajlı bir film çekti.





Timuçin Esen, eğitimini tamamladıktan sonra yurda dönerek ve "Gurbet Kadını" dizisinde Hakkı Ağa rolüyle seyircinin karşına geçti. Dizi sonrasında Meltem Cumbul ve Şener Şen'le beraber "Gönül Yarası" adlı sinema filminde de rol aldı.





Gönül Yarası filminde gözü kara ve dünyayı aşkı uğruna yıkacak bir adam olan Halil karakterini canlandıran Esen, canlandırdığı bu karakterle 42. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En iyi Yardımcı Erkek ödülünü aldı.





Timuçin Esen, "Hırsız Polis" adlı dizide kendini işine adayan, idealleri uğruna yaşayan, Çınar rolüyle izleyicilerin beğenisini topladı.





İstanbul Beyoğlu'nda 2012 yılında açtığı, peştamal, havlu, sabunluk ve benzer hediyelik eşya satılan bir mağazası var. mağazasının adını Fransızca "Peche de Malle" (Sandıktaki Şeftali) koydu.





Müzisyenliği de olan Timuçin Esen 2011 yılında ''Mayhoş'' adlı ilk albümünü çıkardı.

Son olarak Müslüm filmindeki performansıyla çok konuşuldu.



