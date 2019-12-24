Timuçin Esen 'Hekimoğlu' ile fark yarattı

Kanal D’nin büyük ses getiren yeni dizisi ‘Hekimoğlu’, Timuçin Esen’in canlandırdığı ‘Ateş Hekimoğlu’ karakteri ile fark yarattı. 40’lı yaşlarındaki tıp dehası Ateş Hekimoğlu, zekası ve hastalıkları teşhis ederken kullandığı farklı yöntemlerle izleyiciyi şaşırttı.

'Herkes yalan söyler'

Hiç çıkarmadığı spor ayakkabıları, kendisine karizma katan bastonu, elinden düşürmediği çayı ve “Herkes yalan söyler” şeklindeki dikkat çeken konuşmalarıyla hayran kitlesi yarattı.

Her salı akşamı ekrana gelen ‘Hekimoğlu’ sosyal medyada da günün en çok konuşulan konuları arasına giriyor.





Bu haberi de okudular İzleyiciden Hekimoğlu'na tam not

Bu haberi de okudular Hekimoğlu nerede, hangi hastanede çekiliyor? Oyuncu kadrosu