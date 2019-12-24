Timuçin Esen 'Hekimoğlu' ile fark yarattı
Kanal D'nin çok konuşulan dizisi ‘Hekimoğlu’ dizisinde Timuçin Esen’in canlandırdığı Ateş Hekimoğlu izleyiciyi şaşırttı.
Kanal D’nin büyük ses getiren yeni dizisi ‘Hekimoğlu’, Timuçin Esen’in canlandırdığı ‘Ateş Hekimoğlu’ karakteri ile fark yarattı. 40’lı yaşlarındaki tıp dehası Ateş Hekimoğlu, zekası ve hastalıkları teşhis ederken kullandığı farklı yöntemlerle izleyiciyi şaşırttı.
'Herkes yalan söyler'
Hiç çıkarmadığı spor ayakkabıları, kendisine karizma katan bastonu, elinden düşürmediği çayı ve “Herkes yalan söyler” şeklindeki dikkat çeken konuşmalarıyla hayran kitlesi yarattı.
Her salı akşamı ekrana gelen ‘Hekimoğlu’ sosyal medyada da günün en çok konuşulan konuları arasına giriyor.
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