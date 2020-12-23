Magazin Timuçin Esen Twitter'da gündem oldu

Timuçin Esen Twitter'da gündem oldu

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Timuçin Esen Twitter'da gündem oldu

Kanal D’nin her Salı akşamı yeni bölümleri ile ekrana gelen, yediden yetmişe ciddi bir hayran kitlesi olan dizisi “Hekimoğlu” yeni bölümü ile ekrana geldi. Dizide Ateş Hekimoğlu rolünü canlandıran Timuçin Esen Twitter'da gündem oldu

23 Aralık 2020, Çarşamba 19:23 Son Güncelleme:
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Dizide, Ateş Hekimoğlu karakterine hayat veren başarılı oyuncu Timuçin Esen oyunculuğu ile bir kez daha kendine hayran bıraktı.

Hekimoğlu’nun eski bir hastasının eşi tarafından vurulduğu sahneler bölüme damgasını vururken, Timuçin Esen’in oyunculuk performansı ise sosyal medyada çok konuşuldu. Başarılı oyuncu Timuçin Esen hashtagi ile uzun süre Twitter’da TT’de kaldı.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Hekimoğlu'nun çıldırdığı sahneler geceye damga vurdu!

https://www.kanald.com.tr/hekimoglu/ozel-klipler/hekimoglunun-cildirdigi-sahneler-geceye-damga-vurdu

Hekimoğlu'nun hafızasına ne oldu?

https://www.kanald.com.tr/hekimoglu/ozel-klipler/hekimoglunun-hafizasina-ne-oldu

Ateş'in ikna yöntemi korkuttu!

https://www.kanald.com.tr/hekimoglu/ozel-klipler/atesin-ikna-yontemi-korkuttu

Gerçekleri söylediğine pişman oldu!

https://www.kanald.com.tr/hekimoglu/ozel-klipler/gercekleri-soyledigine-pisman-oldu

Hekimoğlu, eksik parçaları birleştirdi!

https://www.kanald.com.tr/hekimoglu/ozel-klipler/hekimoglu-eksik-parcalari-birlestirdi

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