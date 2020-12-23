Timuçin Esen Twitter'da gündem oldu
Kanal D’nin her Salı akşamı yeni bölümleri ile ekrana gelen, yediden yetmişe ciddi bir hayran kitlesi olan dizisi “Hekimoğlu” yeni bölümü ile ekrana geldi. Dizide Ateş Hekimoğlu rolünü canlandıran Timuçin Esen Twitter'da gündem oldu
23 Aralık 2020, Çarşamba 19:23 Son Güncelleme:
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Dizide, Ateş Hekimoğlu karakterine hayat veren başarılı oyuncu Timuçin Esen oyunculuğu ile bir kez daha kendine hayran bıraktı.
Hekimoğlu’nun eski bir hastasının eşi tarafından vurulduğu sahneler bölüme damgasını vururken, Timuçin Esen’in oyunculuk performansı ise sosyal medyada çok konuşuldu. Başarılı oyuncu Timuçin Esen hashtagi ile uzun süre Twitter’da TT’de kaldı.
Hekimoğlu'nun çıldırdığı sahneler geceye damga vurdu!
https://www.kanald.com.tr/hekimoglu/ozel-klipler/hekimoglunun-cildirdigi-sahneler-geceye-damga-vurdu
Hekimoğlu'nun hafızasına ne oldu?
https://www.kanald.com.tr/hekimoglu/ozel-klipler/hekimoglunun-hafizasina-ne-oldu
Ateş'in ikna yöntemi korkuttu!
https://www.kanald.com.tr/hekimoglu/ozel-klipler/atesin-ikna-yontemi-korkuttu
Gerçekleri söylediğine pişman oldu!
https://www.kanald.com.tr/hekimoglu/ozel-klipler/gercekleri-soyledigine-pisman-oldu
Hekimoğlu, eksik parçaları birleştirdi!
https://www.kanald.com.tr/hekimoglu/ozel-klipler/hekimoglu-eksik-parcalari-birlestirdi