Dizide, Ateş Hekimoğlu karakterine hayat veren başarılı oyuncu Timuçin Esen oyunculuğu ile bir kez daha kendine hayran bıraktı.

Hekimoğlu’nun eski bir hastasının eşi tarafından vurulduğu sahneler bölüme damgasını vururken, Timuçin Esen’in oyunculuk performansı ise sosyal medyada çok konuşuldu. Başarılı oyuncu Timuçin Esen hashtagi ile uzun süre Twitter’da TT’de kaldı.

Hekimoğlu'nun çıldırdığı sahneler geceye damga vurdu!

https://www.kanald.com.tr/hekimoglu/ozel-klipler/hekimoglunun-cildirdigi-sahneler-geceye-damga-vurdu

Hekimoğlu'nun hafızasına ne oldu?

https://www.kanald.com.tr/hekimoglu/ozel-klipler/hekimoglunun-hafizasina-ne-oldu

Ateş'in ikna yöntemi korkuttu!

https://www.kanald.com.tr/hekimoglu/ozel-klipler/atesin-ikna-yontemi-korkuttu

Gerçekleri söylediğine pişman oldu!

https://www.kanald.com.tr/hekimoglu/ozel-klipler/gercekleri-soyledigine-pisman-oldu

Hekimoğlu, eksik parçaları birleştirdi!

https://www.kanald.com.tr/hekimoglu/ozel-klipler/hekimoglu-eksik-parcalari-birlestirdi