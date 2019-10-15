Timur Acar ehliyetini kaptırdı

Oynadığı dizi ve sinema filmleriyle adından söz ettiren Timur Acar’ın, önceki akşam Bozburun’da iyi başlayan gecesi, kötü bitti.

6 ay süreyle el konuldu

Oyuncu, düğünde alkol almasına rağmen, direksiyon başına geçti. 100 metre sonra jandarma tarafından çevrilen Timur Acar’ın, ehliyetine altı ay süreyle el konuldu.

Uzun uğraşlara rağmen karakol komutanını ikna edemeyen oyuncu hakkında cezai işlem uygulandı. Morali bozulan Timur Acar’ın, İstanbul’a araç yerine uçakla gideceği öğrenildi.

Nisan ayına kadar direksiyon başına geçemeyecek oyuncunun otomobilini ise bir arkadaşı İstanbul’a götürecek.





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