Sosyal medyada “Diet Prada” isimli bir hesap genç modelleri taciz eden fotoğrafçıları hedef aldı. Türk fotoğrafçı Timur Emek ile ilgili iddiaların yer almasının ardından moda dünyası karıştı. Bu skandal iddiaların ardından Timur Emek kimdir? sorusu gündem oldu. İşte Timur Emek hakkındaki detaylar…

TİMUR EMEK KİMDİR?

Timur Emek 1989 yılında Almanya Berlin’de doğdu. Emek, okulunu bitirince Berlin'de bir ajansta foto muhabir olarak çalıştı. Kısa bir süre içerisinde dünya çapındaki en önemli top model ve blogger’ların çalıştığı tek isim haline geldi. Sokak fotoğrafçılığına başladı. Moda haftalarını takip etmeye başladı. New York’ta yaşayan Timur Emek’in fotoğrafları VOGUE, ELLE, GQ, Harper’ın BAZAAR gibi dergilerde yayımlandı.