"Sana parlak bir kariyer sağlayabilirim... Tabii beni eğlendirirsen... Ben bir erkeğim, hayal gücünü kullan.''

''Seni çekerim ama çıplak.''

''Çekimi stüdyoda değil, evimde yapalım. Karşılığında bedelini ödersin.''

Bunlar Nuri Alço/Tecavüzcü Coşkun filmlerinden replikler değil ne yazık ki... Moda fotoğrafçılığında son dönemin altın çocuğu Timur Emek'in yaşları 14-19 arasında değişen modellere yönelttiği iddia edilen ahlaksız teklifler...

Görünen o ki, '#metoo/ben de' hareketini fitilleyen Harvey Weinstein vakasının benzeriyle karşı karşıyayız. Bu kez sanık konumunda, son dönemin fotoğrafçılık alanında en başarılı isimlerinden Timur Emek var.

Victoria's Secret defilelerinin fotoğrafçısı Timur Emek meleklerin de yakın arkadaşı.

Bahsi geçen Timur Emek'i tanımayanlar varsa, tanıtalım: 29 yaşında Alman/Türk fotoğrafçı. Berlin doğumlu bir teknisyendi, fotoğrafçılığa merak saldı. Kısa sürede başarılı oldu. 2012'de Barack Obama'yı bile çekti. Sonra moda alanına yöneldi, Getty Images'la çalışmaya başladı, Victoria's Secret'ın fotoğrafçılığını üstlendi. Top model Alessandra Ambrosio, blogger Chiara Ferragni gibi isimlerle 'kanka' oldu. Paris-Londra-Milano-New York hattında jet-set fotoğrafçı olarak nam saldı. Gigi Hadid'den Kendall Jenner'a çekmediği isim kalmadı. Lakabı : Meleklerin Efendisi'ydi...

Ama meleklerin efendisinin şeytani bir yanı olduğunu bu hafta bir Instagram hesabı ifşa etti, olanlar oldu....

Başa saralım: Moda alanında skandalları ortaya çıkaran Instagram hesabı diet_prada, olayın fitilini geçen salı ateşledi. İlk önce Kim Kardashian ve Ariana Grande'nin fotoğrafçısı olarak tanınan Marcus Hyde'ın modelleri çıplak fotoğraf çekmeleri için nasıl zorladıkları ifşa edildi. Aynı gün Amerikalı yönetmen Haley Bowman diet_prada'yla şu yazışmayı paylaştı: ''Ben de çekim mağduruyum. Fotoğrafçı Timur Emek beni evinde çekime çağırdı. Sonra zorla tişörtümü çıkarmaya kalktı, beni taciz etti...''

Önce bir şok dalgası, sonra çığ etkisi: Hafta içinde model Julia Francina ve Deniz Tekin benzer tecrübelerini paylaştı. Dahası, adını vermek istemeyen bir kadın da Emek'in ona 14 yaşında tecavüz ettiğini öne sürdü.

Deniz Tekin dava açılması halinde şahitliğe hazır olduğunu söyledi.

Hürriyet.com.tr bombanın fitilini ateşleyen Deniz Tekin ile konuştu. 28 yaşında. 19 yaşında fotoğrafçılığa başlamış, dört yıldır da modellik yapıyor. Haley Bowman'ın paylaşımını görür görmez, 2017'de yaşadıklarını anlatmanın zamanının geldiğini anlamış. Telefonda bu haftanın kendisi için kolay olmadığını söyledi sesi titreyerek: ''Emek bana 2017'de sosyal medya üzerinden mesaj attı. Onun kadar ünlü bir fotoğrafçının İstanbul'a gelip özel çekim yapmak istemesine çok şaşırdım. Düşünün: İki gün önce New York'ta Alessandra Ambrosio'yla stüdyoda... Aklım başımdan uçtu sevinçten. İşleyiş gereği ajansımla görüşmesi gerektiğini söyledim. O da onay aldığını söyledi.''

STÜDYO YERİNE OTEL ODASI...

Buradan sonrası mide bulandırıcı bir hal alıyor: ''Göğüslerimin fotoğrafını istedi. Bu isteğini saçma bulduğumu söyledim. Sonuçta her ay ajans tarafından ölçülerimiz alınıyor, siteye de konuyor. Neden çıplak resim yollayayım? Ama ısrar etti. 'Normalde paralı çekim yapıyorum. Karesi 600 dolar. Eğer parasız istiyorsan, benim çekimim, benim kurallarım' dedi. Ben bir modelim: Yarın öbür gün bikinili de, çıplak da poz verebilirim. Ama böyle bir yaklaşımı kabul etmem.''

Emek'in talepleri bununla da bitmemiş: ''Türkiye'de stüdyosu olmadığından çekimi Galata'daki bir otel odasında yapmamız gerektiğini yazdı.. O cümleden sonra zaten konuşma bitti.''

Ajansıyla iletişime geçen Deniz Tekin'e ikinci şok, menajeri Seray Aslan'dan gelmiş: ''Asla böyle bir çekime onay vermedik, çünkü o bizim kara listemizde...''

Ajansların kara listesine nasıl fotoğrafçılar giriyor? Şöyle anlatıyor Deniz: ''Modelleri taciz edenler, alkol, uyuşturucu teklif edenler, yapmak istemedikleri şeylere zorlayanlar... O çekime gitsem neler olacaktı düşünmek istemiyorum.''

Peki bundan sonra süreç nasıl ilerleyecek?

Model uluslararası bir dava açılırsa, şahitlik yapmaya hazır olduğunu söylüyor: ''Şu anda ölüm sessizliği içinde, olayların kapanmasını bekliyor olabilir. Ama şöyle de bir durum var: Biz genelde çabuk unuturuz böyle olayları ama işler Amerika'da öyle yürümüyor. Çevremde beni uyaran, kollayanlar olduğu için şanslıydım. Ama tacize, tecavüze uğradığını iddia edenler var. Onların seslerinin duyurulmasında bir parça payım olduysa ne mutlu. Elimde tüm yazışmalarımız kayıtlı, onları adalet karşısında da paylaşmaya hazırım.''

Timur Emek 29 yaşında, 8 yıldır fotoğrafçılık yapıyor.

MİKONOS'TA VİLLA MÂHKUMLARI

Ben bu satırları yazarken, yine diet_prada hesabından yepyeni bir iddia atıldı ortaya...

İsmi gizli tutulan takipçinin paylaşımından aktaralım: ''Ibiza ve Mikonos'ta 'çekim vaadiyle' modelleri kandırmaya çalışan fotoğrafçılar var. Bu kızlar 'ünlü fotoğrafçıyla çekim' diye geliyor ve kendilerini tanımadığı erkeklerle dolu villalarda buluyorlar. Bunlara 'villa mahkumları' deniyor. Çıplak poz vermeye, çevrelerindeki erkekleri 'eğlendirmeye' zorlanıyorlar. Çoğu boyun eğiyor... Çoğunun yaşı küçük, tecrübesizler.”

İddialar şöyle devam ediyor:

Timur da iki gün öncesine kadar Mikonos'taydı. Kaldığı villa, 'çekime' gelen kızlarla doluydu. Timur'un bir arkadaşıma yolladığı mesajları gördüm. Victoria's Secret modellerinin de villada olacağını söylüyordu. Tabii öyle bir şey yok. Uçak biletini de alacağını yazmış. Ama koşulu, modelin menajerini ya da bir arkadaşını yanında getirmemesi...

Tam bu sırada skandalın patlamasıyla planların değiştiğini söylüyor 'adı gizli takipçi':

''Timur, bu olaylar patladığında adayı apar topar terk etti. Kızlar da Timur'un villayı doldurduğu erkeklerle kaldı. Arkadaşım o gece odasının kapısına barikat kurmak zorunda kalmış. Çünkü yanındaki arkadaşları modelleri partiden sonra cinsel ilişkiye zorlamış. Kızların çoğu zor kaçmış.''

Tabii böyle bir olay karşısında tüm tarafların iddialarına yer vermek şart. Ancak Emek, sorularımıza, röportaj talebimize sessizlikle karşılık verdi. Bu sıradaki gelişmeler ise şöyle: Instagram hesabı donduruldu, Getty Images ile de anlaşması feshedildi.

Peki bundan sonra ne olacak? Bu sadece buzdağının görünen yüzü mü? Listeye her gün yeni bir isim mi eklenecek? Yoksa Emek kurban olduğunu iddia ederek, masumiyetini kanıtlamaya mı çalışacak? Öyle ya da böyle, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.

TACİZCİ FOTOĞRAFÇI AVI SONUÇ VERDİ Mİ?

Moda dünyası bu tip iddialarla ilk kez karşılaşmıyor. Hatırlayalım: 2017-2018 arasında endüstride 'tacizci fotoğrafçılar' avı yaşandı. İlk olarak bu tip suçlamalarla anılan Terry Richardson'ın ipi çekildi. Sonra Mario Testino, Bruce Weber'in de, Vogue, GQ, Vanity Fair dergilerinin yayımcısı Condé Nast'la ilişiği kesildi. Ancak moda bu konuda iki yüzlü davranabiliyor. Öyle ki Richardson, Valentino ve Prada gibi modaevlerinin reklam kampanyalarını çekti...

Terry Richardson ve Miley Cyrus.

Miranda Kerr

Kendall Jenner

Kaynak: Hürriyet



