Timur Şehircilik ve Planlama AŞ, Galatasaray’ın stadyum isim haklarını 5+5 yıllığında almasının ardından merak konusu oldu. 725 milyon TL bedel karşılığında Galatasaray ile sözleşme imzalayan Timur Şehircilik ve Planlama AŞ’nin sahibi de en çok merak edilen isimler arasına girdi…

GALATASARAY STADYUM İSİM HAKLARI TİMUR ŞEHİRCİLİK VE PLANLAMA AŞ’DE

Galatasaray’ın stadyum isim hakları imzalanan sözleşme ile 725 milyon TL karşılığında 5+5 yıllığına Timur Şehircilik Planlama AŞ’ye devredildi.

Sarı kırmızılı kulüpten, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, işbu tutarın 652 milyon 500 bin TL + KDV'sinin Galatasaray Sportif AŞ'ye, geri kalan 72 milyon 500 bin TL + KDV'sinin ise Galatasaray Spor Kulübü Derneği'ne ödeneceği kaydedildi.

Açıklamanın ardından da gözler, Timur Şehircilik ve Planlama Anonim Şirketi'ne çevrildi.

TİMUR ŞEHİRCİLİK VE PLANLAMA’NIN SAHİBİ KİM?

Timur Şehircilik ve Planlama AŞ, Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım AŞ ile ortaklığında faaliyetlerine devam ediyor.

Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım AŞ ise 1981 doğumlu Mersinli iş adamı Erden Timur’a ait.

Erden Timur, Emine Timur ile evli ve Yusuf Kenan isminde bir erkek çocuk ve Ala Bade isminde bir kız ve babasıdır. Aynı zamanda koyu bir Galatsaray taraftarı olan Erden Timur’un Radamel Falcao ve Emre Akbaba’nın transferlerinde sarı kırmızılı kulübe maddi olarak önemli destekler sağladığı biliniyor.