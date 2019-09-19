Tinder dizi çekti

2012’de ilk piyasaya sürüldüğünden beri hızlıca yaygınlaşmaya başlayan Tinder bir televiyon dizisi hazırladı.

Reuters’e bilgi veren bir kaynak, dizinin merkezinde arka planda bir aşkın da anlatıldığı, gelecekle ilgili kıyamete benzer bir hikayenin yer aldığını belirtti.

TINDER DİZİSİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Meksika’da çekilen dizinin Tinder’la bağlantılı olmadığı aktaran kaynak, çekimlerin ağustos ayında tamamlandığını söyledi.

Tinder’ın dizisinin ne zaman yayınlanacağı henüz netleşmedi.

Abone sayısı hızla yükselen Tinder şirketinin hisseleri bu yıl yüzde 75'ten daha fazla arttı.



