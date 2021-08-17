Tinder, kimlik doğrulama özelliğini tüm kullanıcılar için sunacak

Tinder Kimlik Doğrulama özelliği, kullanıcıların belgeleri yükleyerek kimliklerini doğrulamalarına olanak tanıyor. Şirket, özelliği kullanıma sunarken uzmanlardan gelen önerileri ve Tinder üyelerinden her ülkede hangi belgelerin kullanılacağına ilişkin girdilerin yanı sıra yerel yönetmelikler ve yasaları dikkate alacağını söyledi. Tinder, sürecin kapsayıcı ve “gizlilik dostu” olmasını sağlamak için geri bildirimlerini kullanacağını belirtti.

Tinder’ın güven ve güvenlik ürünü başkanı Rory Kozoll, şirketin kimlik doğrulama özelliğinde “test et ve öğren” yaklaşımı uyguladığını söyledi. Kozoll konu hakkında, “Tinder’ın üyelerin kendilerini güvende hissetmelerini sağlamak için yapabileceği en değerli şeylerden birinin, onlara maçlarının gerçek olduğuna dair daha fazla güven vermek ve kimlerle etkileşime girecekleri üzerinde daha fazla kontrol sağlamak olduğunu biliyoruz” dedi.

Kimlik Doğrulama, yerel yasaların gerektirmediği durumlar dışında başlangıçta isteğe bağlı olacak.

Şirket geçtiğimiz yıl ise kullanıcıların flört profillerine mavi bir onay işareti ekleyen bir fotoğraf doğrulama sistemi ekledi.