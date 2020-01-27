Tinder’da fotoğrafını doğrulayana mavi tik verilecek

Onur Binay/posta.com.tr

Bu fotoğraflar daha sonra her kullanıcının hem verilen pozla hem de seçtiği profil fotoğraflarıyla eşleştiğini doğrulayan Tinder topluluk ekibine gönderilecek. Her şey doğruysa, bu kullanıcılar mavi bir onay işareti alacak.

Şimdilik fotoğrafları gerçek insanlar doğrulayacak ancak Tinder'ın nihai hedefi bu işlemi yazılımlara bırakmak. Bunun ne zaman olacağı belli değil. Tinder'ın dünya çapında milyonlarca kullanıcısı var. Bu yüzden özelliği şimdilik Tayvan ve İrlanda gibi daha küçük alanlarda yavaş yavaş kullanıma sunuyor. Bumble , 2016 yılında kullanıcıları için benzer bir sistem tanıtmıştı.

Ancak insanlar saçlarını kesip uzatıyor, kilo alıyor veya kaybediyor, yaşlanıyor, yani kendilerini doğrulamak için kullanılan profil fotoğrafları sonunda modasını yitirecek. Tinder, doğrulama rozetinin ne kadar süre gideceğiniz ve süresinin dolup dolmayacağını söylemedi. Ayrıca, insanların resimlerini her güncellemek istediklerinde sürecin yeniden yapılması gerekip gerekmediğini de belirtmedi.

Özçekim doğrulama sürecinin yanı sıra şirket, potansiyel olarak rahatsız edici mesajları tespit eden ve bir mesajın onları “rahatsız edip etmediğini” soran sorulara “seçili pazarlarda” yavaş yavaş bir özellik sunduğunu söylüyor. Eğer öyleyse, kişiyi rapor edebilirler. Şirket, bu özelliğin nihayetinde insanlara potansiyel olarak rahatsız edici bir mesajı geri gönderme seçeneği sunacak olan "geri al" adı verilen bir başkasına yol açacağını söylüyor.



