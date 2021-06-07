Tinder'da tanıdıklarla eşleşme devri bitiyor
Tinder'a telefon numarası ile kişi engelleme özelliği eklendi. Bu sayede Tinder kullanıcılarının eski sevgili, arkadaş, meslektaş vb. gibi bir flört uygulamasında karşılaşmak istemeyeceği kişilerle eşleşme olasılığı azaltılıyor.
07 Haziran 2021, Pazartesi 09:48 Son Güncelleme:
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Tinder, kullanıcıların rehberlerindeki kişileri uygulamada görmemek için telefon numarası bilgisini baz alarak engelleyebilecekleri Bağlantıları Engelle isimli yeni özelliğini duyurdu. Kullanıcıların bu sayede, eski sevgililerini veya rehberlerinde yer alan ve platformda karşılaşmak istemedikleri diğer kişileri uygulama içerisindeki bir engel listesine ekleyebilecekleri belirtildi.
Tinder tarafından yapılan bir ankete göre önemli sayıda insan uygulamada görmek istemedikleri kişilerle karşılaşıyor. Öyle ki ankete katılan kullanıcıların %40'ı eski sevgililerini, %24'ü iş arkadaşları ve aile üyeleriyle karşılaştığını her 10 kişiden biriyse profesörlerinden biriyle karşılaştığını belirtiyor.
Tinder engelleme özelliği nasıl kullanılır?
Tinder engelleme özelliğini kullanabilmek şu adımları izleyebilirsiniz:
- Tinder'ı açın ve profil sekmesine tıklayın.
- Açılan ekrandan ayarlar bölümünü gidin ve sayfayı aşağı kaydırarak "Kişileri engelle" seçeneğine dokunun.
- Rehber erişim için Tinder'a izin verin.
- Engellemek istediğiniz kişileri seçin ve kişileri engelle düğmesine basın.