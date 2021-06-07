Tinder, kullanıcıların rehberlerindeki kişileri uygulamada görmemek için telefon numarası bilgisini baz alarak engelleyebilecekleri Bağlantıları Engelle isimli yeni özelliğini duyurdu. Kullanıcıların bu sayede, eski sevgililerini veya rehberlerinde yer alan ve platformda karşılaşmak istemedikleri diğer kişileri uygulama içerisindeki bir engel listesine ekleyebilecekleri belirtildi.

Tinder tarafından yapılan bir ankete göre önemli sayıda insan uygulamada görmek istemedikleri kişilerle karşılaşıyor. Öyle ki ankete katılan kullanıcıların %40'ı eski sevgililerini, %24'ü iş arkadaşları ve aile üyeleriyle karşılaştığını her 10 kişiden biriyse profesörlerinden biriyle karşılaştığını belirtiyor.

Tinder engelleme özelliği nasıl kullanılır?

Tinder engelleme özelliğini kullanabilmek şu adımları izleyebilirsiniz: