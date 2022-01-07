Avustralya'da yaşayan bir Sarah Henley, online flört uygulaması Tinder'da tanıştığı bir erkekle ilk randevularının ardından yaptırdıkları PCR testi pozitif çıkınca karantinaya birlikte girdiler.

Sosyal medya uygulaması TikTok'ta yayın yapan genç kadın, çiftin yeni tanıştığını ve ikisinin de enfekte olduklarını anladıkları anda birlikte karantinaya girdiklerini söyledi.

Birbirlerini yeni tanıyan çiçeği burnunda partnerler, 7 gün boyunca birlikte karantinada kalmak zorunda oldukları için bu anları TikTok'ta takipçileriyle paylaşmaya karar verdiler.

Yaklaşık 15 milyon izlenen TikTok videosunda yeni tanışan Tinder çiftinin birlikte yemek yaptıkları, eğlenceli vakit geçirdikleri ve ev işlerini paylaştıkları görüldü.

Öte yandan binlerce sosyal medya kullanıcısı da söz konusu videoların altına yaptıkları yorumlarda tek başına karantinada kalmadığı için Sarah'ın şanslı olduğunu belirtti.