Avustralyalı Alyssa Hodges (20), 6 aylık hamileyken çöpçatanlık uygulaması Tinder’a üye oldu. Alyssa Hodges, uygulama sayesinde Max Silvy (25) ile görüşmeye başladı. Sadece 3 kez buluşmuşlardı. 4’üncü buluşmaları için Alyssa Hodges, iş seyahatinden dönen Max Silvy’yi havaalanında karşılayacaktı. Fakat genç kadın havaalanındayken doğum başladı. Alyssa Hodges hastaneye kaldırıldı. Uçaktan indiğinde durumu öğrenen Max Silvy de yanına koştu. Max Silvy, doğum sırasında da genç kadının yanından ayrılmadı. Alyssa Hodges, Ollie adını verdiği bir erkek dünyaya getirdi.

Alyssa Hodges'ın doğumu bir hafta boyunca sürdü ve bu süreçte Max hastanede hep onun yanındaydı. Alyssa durumu şöyle anlatıyor:

İş seyahatine gitmişti. Uçaktan indiğinde onu ben alacaktım ancak doğuma gittiğimi ve havaalanından onu alamayacağımı söyledim. Uçaktan inince taksiye atladı ve hastaneye geldi.

Doğum, çifti birbirine daha da yaklaştırdı. Çift şimdi birlikte yaşamayı planlıyor.