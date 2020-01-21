New York’un siber cinsel saldırı görev gücünün bir üyesi olan Aaron DeVera, gazetecilere verdiği demeçte, kötü amaçlı yazılım ticareti yaptığı bilinen bir internet sitesinde Tinder kullanıcılarına ait 70 binden fazla fotoğraf tespit ettiklerini söyledi. DeVera ayrıca, söz konusu sitede kurbanlara ait olduğu tahmin edilen 16 bin Tinder kullanıcı kimliği içeren bir metin dosyası da bulduklarını ifade etti.

Tinder yetkilileri ise hiçbir kullanıcısının ne fotoğraflarına ne de bilgilerine, üçüncü kişilerin ulaşım sağlayamayacağını ve yasak olduğunu söyledi. Bir Tinder yetkilisi “Üyelerimizi ve bilgilerini güvende tutmak için çok çalışıyoruz. Kötü niyetli kişilerin böyle bir ihlali gerçekleştirmesini zorlaştıracak yeni önemleri belirleyip uyguluyoruz” dedi. Yetkili ayrıca uygulamadaki kullanıcılara ait olan herhangi bir fotoğraf veya bilginin üçüncü kişiler tarafından kullanılmasının kesinlikle yasak olduğunu söyledi. Bu durumu bir veri ihlali olarak nitelendirdiğini belirten Tinder, verilerin kaldırılması için çalışacağının sözünü verdi.

Norveç Tüketici Konseyi kısa süre önce Tinder ve benzeri arkadaşlık uygulamalarının, veri analiz ve reklam şirketlerine gönderdiğini iddia etmiş ve suç duyurusunda bulunmuştu.



