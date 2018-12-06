Tıp dünyası şokta! Şiddetli öksürükle akciğerini tükürdü!

The Sun'ın haberine göre; ABD'nin California eyaletinde 36 yaşındaki bir adam kalp çarpıntısı sebebiyle California Üniversitesi Hastanesi'ne başvurdu.

Kardiyovasküler sağlık durumu hayli kritik olan hastaya kalp pili takıldı.

Kalbinde 'ejeksiyon fraksiyonu' gözlemlenen hasta 1 hafta boyunca yoğun bakımda kaldı ve oksijen destek ünitesine bağlandı.

SAĞ CİĞERİNİN BİR BÖLÜMÜNÜ TÜKÜRDÜ

Rahatsızlığı sebebiyle oldukça şiddetli öksüren adam, sağ akciğerinin 'bronş ağacı' bölgesini tükürdü.

Durumu günden güne kötüleşen hasta, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

Uzmanlar, akciğerin soluk borusundan geçemeyecek kadar büyük olduğunu fakat çok nadir olsa da bronş ağacının şiddetli öksürme durumunda yırtılıp vücuttan atılabileceğini söylüyor.

Hürriyet