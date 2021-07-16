Tıp fakültesi ilk mezunlarını verdi

Törene Mütevelli Heyet Başkanı Faruk ÇELİK, Mütevelli Heyet Başkan Vekili Erol Usta, Mütevelli Heyet Üyeleri, YİÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Paç, rektör yardımcıları, dekanlar, yüksekokul müdürü, akademisyenler, mezun öğrenciler ve aileleri katıldı.

Mütevelli Heyet Başkanı Sayın Çelik, öğrencileri kutlayarak, "Tüm mezunlarımıza, bundan sonraki hayatlarında mesleklerini başarıyla sürdürecekleri güzel bir yaşam diliyorum. Yolunuz açık olsun" ifadelerine yer verdi.

Törende mezunlarına seslenen Rektör Paç, “Bilimsel düşüncenin, eğitim ve öğretim ile birleştiği, çağdaş standartların benimsendiği üniversitemizde, etik değerler saygılı, geleceğe değer katan bireyler yetiştirerek sağlık dünyası için kıymetli profesyonelleri meslek hayatına hazırlıyoruz. Bugün mezun olan değerli öğrencilerimize meslek hayatlarında başarılar diliyorum. Büyük öz veriler gösteren ailelerini de tebrik ediyorum.” dedi.