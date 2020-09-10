Türkiye Tıp fakültesi öğrencisi corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti

Tıp fakültesi öğrencisi corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti

Türkiye

Tıp fakültesi öğrencisi corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti

Konya'da Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencisi Merve Mercan corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

10 Eylül 2020, Perşembe 16:19 Son Güncelleme:
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Selçuk Üniversitesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, tıp fakültesi 6. sınıf intörn öğrencisi Merve Mercan, sabah 08.00 sularında vefat etti. 45 gün önce Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle Tıp Fakültesi'nde tedavi altına alınan Mercan'da, yatışından 5 gün sonra immün yetmezliği olduğu tespit edildi.

Tüm tedavi basamakları sırayla ve özenle uygulanan Mercan, 40 gün yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdikten sonra, yoğun çaba ve tüm tıbbi müdahalelere rağmen bu sabah hayata gözlerini yumdu.

Açıklamada, "Merve, fakültemizin onur öğrencisiydi. Son derece başarılı, saygın, kıymetli, tüm çevresine örnek bir öğrenciydi. Üzüntümüz, acımız çok büyük. Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine, tüm sağlık camiasına sabır dileriz" ifadesine yer verildi.


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