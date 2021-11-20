Tıp öğrencisi Onur'un sır ölümü! Kurbanlığın peşinden gitmişti! Ölüm nedeniyle ilgili açıklama...
Ankara’da, tıp fakültesi öğrencisi Onur Eker, Kurban Bayramı'nın ilk günü kaçan kurbanlığın peşinden giderek kaybolmuştu. Onur Eker ile ilgili Adli Tıp Kurumu'nca hazırlanan raporda ölüm sebebinin bilinemediği belirtildi.
20 Kasım 2021, Cumartesi 11:25 Son Güncelleme:
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Ankara’da, Kurban Bayramı'nın ilk günü kaçan kurbanlığın peşinden giderek kaybolduktan 2 gün sonra cesedi çalılık alanda dere yatağında bulunan tıp fakültesi öğrencisi Onur Eker'in (20) ölüm nedeni belirlenemedi. Soruşturma kapsamında İstanbul Adli Tıp Kurumu'nca hazırlanan raporda, Onur Eker'in mevcut verilerle ölüm sebebi ve mekanizmasının bilinemediği belirtildi.
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Onur Eker, Kurban Bayramı'nın 1'inci günü, Pursaklar ilçesinde dedesi Zühtü Erdoğan'ın (65) dağlık alana kaçan kurbanlık koyununu yakalamak için peşinden gidince kayboldu. Bayramın 3'üncü günü akşam saatlerinde kaybolduğu yerden yaklaşık 12 kilometre uzaklıkta dere yatağının kenarında Onur Eker'in cansız bedenine ulaşıldı. Onur Eker'in cenazesi Ankara Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.
'ÇÜRÜME NEDENİYLE ANALİZ YAPILAMADI'
Onur Eker'in ölümüyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Adli Tıp Kurumu'nca hazırlanan Otopsi raporu dosyaya ulaştı. Raporda bedende ileri derecede çürüme nedeniyle yumuşak dokularda ayrıntılı travmatik değişim analizi yapılamadığı, iç organlarda ayrıntılı değerlendirme yapılamadığı, kan ve idrar elde edilemediğinden ayrıntılı analizlerin yapılamadığı belirtildi.