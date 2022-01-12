Tıpta devrim! Domuz kalbiyle can buldu

ABD Maryland’da tamirci David Bennett’in (57) acil kalp nakline ihtiyacı vardı. Fakat kalp yetmezliği ve düzensiz kalp atışları nedeniyle insandan organ nakledilmesi için uygun değildi. Ayrıca doktorların talimatlarına uymadığı, tıbbi randevularını kaçırdığı ve ilaçlarını bıraktığı için organ bekleme listesine alınmamıştı. Maryland Üniversitesi’nden Doktor Bartley Griffith ve ekibi, David Bennett’i kurtarmak için daha önce uygulanmamış bir yöntem denemeye karar verdi.

6 İNSAN GENİ EKLENDİ

Önce bir domuzun kalbi alındı ve 6 adet insan genomu eklenerek genetik yapısı değiştirildi. Kalpte bulunan şeker alındı. Ayrıca kalbin büyümesini sağlayan 4 domuz geni çıkartıldı. Böylece vücudun kalbi reddetme oranı azaltıldı. Ardından cuma günü 9 saatlik bir operasyonla domuz kalbi David Bennett’e nakledildi. Operasyon öncesinde ancak ventilatör yardımıyla nefes alabilen David Bennett’in artık kendi başına solunum yaptığı fakat vücuda kan pompalanmasına yardımcı olmak için halen yapay akciğer cihazına bağlı olduğu açıklandı.

İNSANLARA UMUT OLDU

Operasyondan önce “Bu benim için ‘öl ya da nakil ol’ ameliyatı. Biliyorum, karanlığa ateş etmek gibi ama bu benim son şansım” diyen David Bennett’in birkaç hafta hastanede yakından takip edileceği açıklandı. Operasyon, hayvan organının insan vücudunda da çalışabildiğini gösterdiği için tıp dünyasında büyük önem taşıyor. Bu operasyon sayesinde uzun vadede organlar hayvanlardan alınabilir. Böylece organ bekleme prosedürü sonlandırılabilir ve nakil beklerken meydana gelen can kayıplarının önüne geçilebilir. Sadece ABD’de her gün 20 kişi organ beklerken ölüyor.

ÖNCEKİ DENEMELER

Daha önce de hayvanlardan insanlara organ nakledilmiş ancak hiçbiri başarılı olmamıştı. 1984’te ABD’de doğuştan hasta olan Stephanie Fae Beauclair adlı bebeğe babun kalbi nakledilmiş, fakat bebek 21 gün sonra ölmüştü. 1960’larda 13 hastaya şempanze böbreği verildi. 8’i haftalar içinde öldü. Biri ise 9 ay yaşadı. Ekim 2021’de ABD New York’ta beyin ölümü gerçekleşmiş ve fişi çekilecek bir hastaya ailesinin izniyle domuz böbreği nakledildi. Hastanın 54 saat sonra fişi çekilene kadar böbrek başarıyla çalıştı.