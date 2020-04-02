TIR araçları ezerek durabildi: 5 ölü, 15 yaralı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde freni boşalan TIR'ın, polis ekiplerinin uygulama noktasındaki araçları ezmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.
02 Nisan 2020, Perşembe 16:08 Son Güncelleme:
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Hatay-Belen kara yolundan İskenderun istikametine seyir halindeki TIR'ın freni, Denizevleri kavşağı yakınlarında boşaldı.
TIR yoldaki birçok araca çarparak dururken, kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.
Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
Olay yerinden görüntüler:
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