TIR devrildi, trafik felç oldu

Bilecik’te seyir halindeki bir TIR'ın devrilmesi sonucu Sakarya-Bilecik karayolu 1 saat kapandı. Araçlar uzun kuyruklar oluşturdu

29 Haziran 2019, Cumartesi 18:14
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TIR devrildi, trafik felç oldu

Sakarya’dan Bilecik’e seyir halindeki Nuri Demir idaresindeki plakalı TIR, Osmaneli İçmeler Mevkiine geldiği esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi üzerine yola devrildi. TIR'ın dorsesi yolu kapatırken şans eseri arkasından gelen araçlar kazaya karışmadı.

Kazayı sürücü burnu bile kanamadan atlatırken, Sakarya-Bilecik karayolu 1 saat boyunca trafiğe kapandı. Araçlar uzun kuyruklar oluşturulurken, trafik eski Osmaneli yolundan Bölge Trafik ve jandarma ekiplerince kontrollü bir şekilde verildi.

İHA

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