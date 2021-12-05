Türkiye TIR dorsesinden 56 kaçak göçmen çıktı

TIR dorsesinden 56 kaçak göçmen çıktı

Türkiye

TIR dorsesinden 56 kaçak göçmen çıktı

Erzincan’ın Refahiye ilçesinde arama yapılan TIR’ın dorsesinde Afganistan uyruklu 56 kaçak göçmen yakalandı.

05 Aralık 2021, Pazar 23:21 Son Güncelleme:
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İran’dan İstanbul’a gitmek üzere yıla çıkan Erkan K. (45) idaresindeki 53 AAJ 707 plakalı TIR, güvenlik güçlerince takibe alındı. Erzincan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Refahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe girişinde TIR’ı durdurdu. Dorse kısmında gümrük mührü bulunan TIR’da arama yapılabilmesi için Erzincan Gümrük Muhafaza Kısım Amirliği ekipleri çağrıldı. Refahiye yol kontrol noktasına gelen gümrük muhafaza kısım amirliği ekipleri eşliğinde yapılan aramada TIR’ın dorsesinde eşyaların arkasına gizlenmiş Afganistan uyruklu 56 kaçak göçmen yakalandı.

Erzincan merkezde bulunan bir spor salonuna getirilen kaçak göçmenlerin, kimlik tespitinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi.

ERZİNCAN(DHA)

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