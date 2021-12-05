TIR faciası! 4 kişi feci şekilde can verdi…

Burdur-Antalya Karayolu üzerinde TIR’a arkadan çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi hayatını kaybetti. Kaza, saat 08.15 sıralarında Antalya- Burdur kara yolu üzerinde, Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Uğurlu köy yakınlarında meydana geldi. Burdur'dan Antalya yönüne giden 15 AB 129 plakalı TIR'ın dorsesine, 03 LD 193 plakalı hafif ticari araç arkadan çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri, polis sevk edildi. Kaza nedeniyle Burdur'dan Antalya yönüne yol trafiğe kısa süreliğine kapatıldı.

Kazada hafif ticari araç sürücüsü İbrahim Alan (33) ve araçta bulunan Doğan Alan (40), Asım Karakoç (42) ile Süleyman Yumuk (33) kaza yerinde hayatını kaybetti. Kazada ölenlerin cenazeleri, Bucak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA